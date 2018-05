Brunetta: governo Lega-M5s spaventa mercati, analisti e politici Ue -2

Roma, 21 mag. - "Preoccupanti i giudizi che arrivano dagli analisti internazionali. L'agenzia americana di rating Fitch - osservs Brunetta - ha scritto apertamente che le politiche economiche proposte dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, "due dei partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumentano i rischi per il profilo di credito della nazione, attraverso soprattutto un allentamento fiscale e potenziali danni alla fiducia". Proprio Fitch potrebbe a breve abbassare il rating sovrano dell'Italia, con il rischio che i nostri titoli di Stato, non avendo più il livello di "investment grade", non siano più eleggibili per rientrare nel perimetro dei bond acquistabili dalla Banca Centrale Europea mediante il suo programma di Quantitative Easing".

"Proprio su questo punto, l'agenzia Bloomberg - sottolinea - ha lanciato l'allarme sul possibile superamento della soglia di rendimento del 2,4% da parte dei BTP a 10 anni. Oltre quella soglia, Bloomberg prevede la possibilità di un aumento vertiginoso dei rendimenti, motivo per cui chiede alla BCE di intervenire al più presto comprando in massa i nostri titoli di Stato. A lanciare l'allarme sul rischio Italia sono stati anche l'economista e premio Nobel Paul Krugman, il quale ha avvertito che "la gente non è abbastanza preoccupata per l'Italia" e, sposando le fosche profezie del Financial Times, ritiene che un governo Lega-Cinque Stelle possa essere addirittura una "minaccia per l'ordine liberale" internazionale. Poche ore prima, infatti, l'editorialista del Financial Times, Wolfgang Munchau, in un articolo dal titolo inequivocabile 'L'Italia indica la strada verso la fine della democrazia liberale', aveva scritto di vedere 'parallelismi molto più chiari tra la caduta della Repubblica di Weimar in Germania e la vulnerabilità delle élite liberali europee', riferendosi alla situazione politica italiana".

(Segue)