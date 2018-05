Conte, altro prof per Chigi: carriera internazionale,zero politica

Roma, 21 mag. - Avvocato e professore di diritto privato all'Università di Firenze Giuseppe Conte, 54 anni, è il premier indicato per la guida del governo M5s-Lega. Lunga carriera accademica ma nessuna esperienza politica diretta (a parte la sola ammissione di aver "votato sinistra in passato") per Conte, il cui nome è venuto fuori per la prima volta sulla scena politica quando Luigi Di Maio lo indicato, prima del voto, come futuro ministro della Pubblica amministrazione. Conte è, tra l'altro, l'estensore del programma del Movimento cinque stelle sulla giustizia, a riprova dello stretto rapporto con lo stesso Di Maio.

Nato in un piccolo paese alle porte di Foggia, Conte si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma nel 1988 e poi ha accumulato una serie di master e perfezionamenti in giro per il mondo, da Parigi e Vienna a Cambridge e New York. Ha poi insegnato, tra l'altro, alla Lumsa di Roma, all'Università di Malta e a quella di Sassari ed è stato anche componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Durante la presentazione della squadra di governo del Movimento cinque stelle Conte ha sottolineato che "bisogna drasticamente abolire le leggi inutili, che sono molte più delle 400 indicate da Luigi Di Maio", e "rafforzare la normativa anti-corruzione prevedendo quelle iniziative che si muovono nello spazio oscuro che precede la corruzione". Infine "rivedere, pressoché integralmente, la riforma della cattiva scuola".