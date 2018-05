New York, 21 mag. - Netflix ha firmato un accordo di collaborazione pluriennale con Barack e Michelle Obama per la produzione di contenuti originali, tra cui film, documentari e serie. L'ex coppia presidenziale ha fondato la Higher Ground Production, con cui produrrà i propri progetti per la società di intrattenimento. Si tratterà di contenuti che potranno essere visti dai 125 milioni di utenti di Netflix in 190 Paesi.