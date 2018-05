Usa: elezioni in Venezuela sono false, non staremo a guardare

New York, 21 mag. - "Le elezioni in Venezuela sono false - non libere e neppure giuste. Il risultato illegittimo di questo processo finto è un nuovo colpo alla tradizione democratica di cui il Venezuela va fiero. Gli Stati Uniti non staranno a guardare mentre il Venezuela crolla e la miseria dei suoi cittadini coraggiosi continua. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nel primo commento ufficiale di un funzionario americano dopo le elezioni che hanno ridato a Nicolas Maduro la presidenza per altri sei anni, con quasi il 70% dei consensi. "L'America è contraria alla dittatura e sta con il popolo del Venezuela. Il regime di Maduro deve consentire gli aiuti umanitari in Venezuela e deve permettere che il suo popolo venga ascoltato", ha aggiunto.

La maggior parte degli osservatori internazionali sostengono che le elezioni in Venezuela siano una farsa e siano state manipolate dal partito del presidente. Intanto gli Stati Uniti potrebbero decidere di sanzionare il regime. Si attende infatti per le prossime ore un annuncio da parte del presidente americano, Donald Trump, sostiene la stampa Usa.