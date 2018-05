M5s Lombardia: imbarazzante bocciatura patrocinio Milano Pride

Milano, 21 mag. - "È una bocciatura che imbarazza la Lombardia. Era un atto utile a offrire un contributo alla crescita e alla consapevolezza sui diritti, la discriminazione e la violenza. Forza Italia, Lega e FdI sbattono la porta in faccia ai diritti civili, all`accoglienza e alla cultura del rispetto. Su questi temi a Palazzo Pirelli siamo ancora al Medioevo. Eravamo al Bergamo Pride di sabato scorso e il M5S parteciperà alle manifestazioni che si terranno in Lombardia nelle prossime settimane: il rispetto per i diritti di tutti merita sempre il patrocinio". Così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, ha commentato la bocciatura dell`Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del patrocinio al Milano Pride 2018.