Cottarelli: programma M5S-Lega irrealizzabile, conti non tornano

Roma, 21 mag. - A poche ore dalla presentazione ufficiale del programma al Quirinale, Fanpage.it ha intervistato l`ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, sulle misure annunciate dal segretario della Lega Matteo Salvini e il capo politico M5S Luigi Di Maio.

"Si potrebbe finanziare questo programma eliminando completamente la sanità pubblica, oppure eliminando completamente la spesa per l'istruzione riusciremmo a finanziarne solo metà, un po' improbabile - spiega Cottarelli - Questo programma potrebbe riuscire a finanziarsi in un solo modo, ovvero se questa nuova impostazione di politica economica producesse un forte aumento del Pil, quindi un forte aumento di entrate, una crescita al 4-5% annuo, ai livelli della Cina. Anche una forte riduzione dell'evasione fiscale prodotta dall'abbassamento delle tasse potrebbe portare risorse nelle casse dello Stato".

"Se io guardo questo programma, trovo delle misure contrarie a quelle che io invece avevo individuato da commissario alla spending review - aggiunge - si propone di aumentare il numero di poliziotti e di carabinieri, quando io nel mio studio proponevo invece una riduzione, di riaprire i piccoli tribunali, quando ne proponevo la chiusura. Quindi mi dovrebbero spiegare dove sono esattamente questi risparmi di spesa che dicono di voler fare".

Sul superamento della Legge Fornero proposta dal programma, Cottarelli spiega: "Noi abbiamo stimato che la cosiddetta "quota 100" costerebbe all'incirca 8-9 miliardi di euro all'anno netti, in più ci sarebbe l'aumento delle pensioni minime, però ovviamente questo tipo di riforma andrebbe a gravare sulle spalle delle generazioni future e su chi paga le tasse e i contributi" e sul reddito di cittadinanza "In questo modo rischiamo di creare una comunità di persone che per un po' va avanti con 780 euro al mese".

Su quella che sarà la reazione del presidente Mattarella alla presentazione del programma di governo, Cottarelli sostiene: "Non sarebbe giusto bloccare la formazione di questo governo, hanno la maggioranza in Parlamento".