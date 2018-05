Botta e risposta Fioramonti-Calenda su chiusura progressiva Ilva

Roma, 21 mag. - Botta e risposta sull'Ilva tra il ministro dello sviluppo economico uscente Carlo Calenda e il consulente economico di M5S Lorenzo Fioramonti. A parlare di chiusura progressiva è stato Fioramonti dopo un incontro informale con i sindacati a Taranto, puntualizzando su twitter che l'obiettivo è quello di "realizzare un percorso condiviso che porti a soluzione di lungo termine di quello che ormai è diventato un disastro economico, ambientale e sanitario senza precedenti" e mettere uno stop a "decreti imposti dall'alto".

"Chiuderemo Ilva progressivamente non in un anno ma nemmeno in 20/30". Ma come si fanno a dire simili superficialità. O la chiudi o la risani", ha replicato Calenda sul suo profilo aggiungendo: "Lorenzo per ora non esiste un vostro modo di "fare" o un piano ma solo chiacchiere da bar e frasi ambigue. Il Governo ha portato un investitore da 4,2 mld, recuperato 1,1 mld per bonifiche, speso 500 mil su ambiente, iniziato la copertura dei parchi. Momento dei talk show è finito".

Sulla "pelle di lavoratori e tarantini gioca chi da anni garantisce impunitá a manager, commissari ed acquirenti dell'industria che ha fatto e continua a fare piú morti nella storia d'Italia, deturpando un territorio bellissimo. Il nostro modo di "fare" è molto diverso dal suo", ha affermato subito dopo con un nuovo tweet l'economista.