Fnm: assemblea rinnova cda, confermato presidente Gibelli

Milano, 21 mag. - L'assemblea di Ferrovie Nord ha nominato il nuovo cda e confermato presidente Angelo Gibelli.

Dopo aver determinato in 5 il numero dei membri del nuovo consiglio, che rimarrà in carica per il triennio 2018-2020, l'assemblea - si legge in una nota - ha deliberato la nomina di 4 membri facenti parte della lista presentata dall`azionista di maggioranza Regione Lombardia (titolare del 57,57% del capitale sociale di Fnm) e la nomina di un consigliere facente parte della lista presentata dall`azionista Ferrovie dello Stato Italiane (titolare del 14,74% del capitale). L`assemblea ha confermato alla carica di presidente Andrea Angelo Gibelli, facente parte dalla lista presentata da Regione Lombardia. Oltre che da Gibelli, il nuovo cda risulta composto da: Gianantonio Arnoldi, Giuseppe Bonomi, Tiziana Bortot e Mirja Cartia D`Asero.