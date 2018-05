Libia, inviato Onu: essenziale che processo politico progredisca -2

Roma, 21 mag. - Salamé si è impegnato a presentare delle proposte per un referendum o elezioni nazionali in una prossima riunione con il Consiglio di sicurezza, contando ancora su un voto nel 2018. "Lo status quo non è accettabile e ora tocca agli attori politici libici rispettare la volontà popolare che è favorevole alle elezioni", ha sottolineato da parte sua l'ambasciatore francese, François Delattre. "I leader libici devono impegnarsi nel processo elettorale e rispettare la volontà del popolo libico", ha detto invece il suo omologo statunitense, Nikki Haley.

"Dal 2012, gli Stati Uniti hanno donato oltre 32 milioni di dollari per preparare le elezioni e scrivere una nuova Costituzione", ha ricordato la diplomatica statunitense, sollecitando altri donatori a fare la loro parte. Dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha faticato a riprendersi e rimane lacerata da lotte di potere, minata da insicurezza cronica. È guidata da due autorità rivali: a Tripoli dal governo di unità nazionale (GNA) sostenuto dalla comunità internazionale, e ad Est da un gabinetto parallelo sostenuto dall'Esercito nazionale libico (NLA), del generale Khalifa Haftar.

(fonte afp)