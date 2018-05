Libia, inviato Onu: essenziale che processo politico progredisca

Roma, 21 mag. - L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha invitato oggi i leader libici a far avanzare il processo politico nel Paese per tenere elezioni "il prima possibile". "È essenziale che il processo politico progredisca", ha detto Salamé durante un collegamento video con i 15 membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu, senza dare alcuna indicazione su un calendario elettorale. "Mentre le elezioni dovrebbero essere tenute al più presto, sono necessarie le giuste condizioni, con un nuovo ciclo di registrazione degli elettori, un impegno a rispettare i risultati, e accordi finanziari e di sicurezza", ha aggiunto.

Salamé ha lamentato il fatto che "le opinioni libiche divergono radicalmente" sul progetto di nuova Costituzione. "Mentre alcuni difendono direttamente l'organizzazione di un referendum, altri non sono d'accordo con il testo e chiedono emendamenti". Alcuni spingono per un "ritorno alla Costituzione precedente o rivendicano garanzie specifiche, assicurando che altrimenti si opporranno categoricamente all'organizzazione di un referendum", ha affermato ancora l'inviato dell'Onu. (Segue)