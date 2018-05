Harry e Meghan ringraziano tutti i "partecipanti" alle nozze

Londra, 21 mag. - Il Principe Harry e Meghan di Inghilterra hanno ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alle celebrazioni per il loro matrimonio - chi da Windsor, chi davanti alla tv nel Regno Unito, nel Commonwealth e nel resto del mondo, mentre Kensington Palace ha pubblicato tre fotografie ufficiali del grande giorno.

"Il Duca e la Duchessa di Sussex desiderano ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni per il loro matrimonio", ha reso noto il palazzo in un comunicato. "Si sentono molto fortuntati di aver potuto condividere il loro grande giorno con tutti coloro che si erano riuniti a Windsor e anche con tutti coloro che hanno seguito il matrimonio alla televisione nel Regno Unito, nel Commonwealth, e nel resto del mondo", ha annunciato Kensignton Palace. Circa 100,000 persone sono arrivate a Windsor per la cerimonia che è stata seguita in tutto il mondo, fra cui da 29 milioni di persone sono negli Stati Uniti. (segue)