Kudlow: dazi Usa contro Cina restano uno strumento per negoziare

New York, 21 mag. - I dazi con gli Stati Uniti avevano minacciato la Cina sono stati "sospesi per ora" ma restano uno strumento con cui negoziare. Larry Kudlow, il consigliere economico di Donald Trump, lo ha spiegato ai microfoni di Cnbc dopo quelli che il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha definito "progressi davvero significativi" nelle trattative commerciali tra Washington e Pechino.

"Non si possono eliminare i dazi come strumento negoziale dal processo in corso o come misura con cui agire contro pratiche controverse", ha aggiunto l'ex commentatore televisivo giunto alla Casa Bianca al posto del dimissionario Gary Cohn.

Kudlow ha precisato che non è ancora stata decisa la tempistica delle prossime fasi negoziali tra le due potenze mondiali.