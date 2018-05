Piazza Affari chiude in rosso (-1,5%) ma pesa stacco cedole

Milano, 21 mag. - Quarta seduta consecutiva in rosso per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che ha perso l'1,52% scendendo a 23.092 punti, sui minimi da metà aprile, e con lo spread che è arrivato a sfiorare i 190 punti. Persiste nervosismo sui mercati mentre si attende la formazione del nuovo governo targato Lega-M5S, ma la performance della Borsa di Milano è stata influenzata dall'effetto cedola, che ha pesato sull'indice principale per ben l'1,7%.

Oggi 19 società del paniere principale hanno staccato il dividendo, tra cui quelle che hanno accusato le maggiori perdite. Maglia nera infatti a Intesa Sanpaolo (-7,33%), seguita da UnipolSai (-6,76%), Banca Generali (-5,16%), Generali (-5,02%). In controtendenza Fca (+2,61%), Saipem (+2,16%) e CnhI (+1,67%).