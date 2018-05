Usa, Haspel ha giurato: è la prima donna a guidare la Cia -2

New York, 21 mag. - "Nessuno in questo Paese è più qualificato" per questo incarico, ha commentato Trump. Il presidente ha definito Haspel una persona "forte", che "non si tirerà mai indietro" davanti alla necessità di difendere il Paese.

Haspel, 61 anni, scelta da Trump per sostituire Mike Pompeo, divenuto segretario di Stato, ha diretto uno dei primi 'black site' aperti dagli Stati Uniti, ovvero una prigione in Thailandia dove i presunti terroristi venivano torturati, ed è stata accusata di aver ordinato la distruzione di centinaia di videocassette che testimoniavano gli abusi commessi. È la seconda persona a ricoprire l'incarico dopo aver trascorso l'intera carriera sotto copertura.

Davanti alla commissione Intelligence del Senato, Haspel ha dichiarato che non crede "che la tortura funzioni"; ha poi detto che la decisione di distruggere le cassette "fu giusta, ma non mia", aggiungendo che c'era "grande preoccupazione" per la "sicurezza" degli agenti della Cia ripresi.