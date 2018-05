Udp Consiglio regionale Lombardia nega patrocinio a Milano Pride

Milano, 21 mag. - L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia ha negato la concessione del patrocinio gratuito alla manifestazione Milano Pride 2018, in programma per il 30 giugno prossimo. Il patrocinio è stato bocciato con tre voti contro (Forza Italia e Lega) e due a favore (Partito Democratico e M5S). La manifestazione aveva già avuto il patrocinio del Consiglio nel 2014 e nel 2015 (nel 2016 non era pervenuta la richiesta), ma nel 2017 aveva visto l`Ufficio di Presidenza dividersi e non consentirne l`approvazione.

"Ho votato a favore della concessione del patrocinio - ha commentato il vice presidente Carlo Borghetti -, perché sono per sostenere la libertà di espressione e per riaffermare la laicità della istituzione Consiglio Regionale. Siamo una Regione laica in uno Stato laico".

"Trovo l`esito del voto un errore della maggioranza che governa la Lombardia. Un percorso di tolleranza e apertura, in sintonia con i valori della nostra Costituzione, non dovrebbe essere impedito per motivi puramente ideologici e di parte" ha aggiunto l'esponente del Pd.

Per Dario Violi, consigliere regionale del M5S, "è una bocciatura che imbarazza la Lombardia. Era un atto utile a offrire un contributo alla crescita e alla consapevolezza sui diritti, la discriminazione e la violenza. Forza Italia, Lega e FdI sbattono la porta in faccia ai diritti civili, all`accoglienza e alla cultura del rispetto. Su questi temi a Palazzo Pirelli siamo ancora al Medioevo".