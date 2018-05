Ceccanti: sbagliato chiedere che Mattarella contrasti governo

Roma, 21 mag. - "A molti non è piaciuto il risultato delle urne: che due forze populiste, obiettivamente omogenee sull`aspetto decisivo del nostro prossimo futuro, il no a un rafforzamento dell`integrazione politica ed economica europea (certificata dall`adesione nel Parlamento europeo a gruppi con le Pen e Farage) abbiano conseguito una maggioranza assoluta in seggi è certo preoccupante per chi sa, invece, che l`interesse nazionale italiano richiede più integrazione. Ma da questa febbre non ci si può curare con falsi vaccini". Lo scrive il costituzionalista e deputato Pd Stefano Ceccanti, in un articolo per l`Huffington Post.

"Il primo 'falso vaccino' proposto - secondo Ceccanti - è stato di carattere politico: per molti il Pd, per qualcuno Forza Italia, avrebbero dovuto aggregarsi a un`alleanza col M5s, nel primo caso a due, nel secondo a tre anche con la Lega, producendo una coalizione obiettivamente più eterogenea di quella tra Lega e M5s sul punto chiave di programma. Col risultato, ove possibile, di prendersi le colpe per i propri legami con la Ue della non realizzazione delle varie misure miracolistiche proposte dagli altri".

"Il secondo - prosegue Ceccanti - è stato (ed è) di carattere istituzionale: il Presidente della Repubblica a pena di essere criticato come notaio muto e vittima della logica di appeasement, avrebbe dovuto entrare in lotta contro la nuova maggioranza, che avrebbe come effetto una retorica vittimista della nuova maggioranza sovranista che potrebbe così aumentare in consensi. Dei limiti, degli argini: questo e solo questo è ciò che va chiesto al Quirinale a Costituzione vigente".

"In ultima analisi, però - conclude Ceccanti - i limiti e gli argini delle istituzioni di garanzia servono per un periodo limitato se non ci si attrezza nel frattempo per il vero vaccino, un'offerta politica alternativa. Alternativa esattamente a partire dal punto dolente, quello di un nuovo europeismo liberale, per il quale il Pd è ancora il soggetto più forte in campo, se sfugge alle sirene residue della subalternità al M5s".