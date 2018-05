Milano, Domani firma intesa per prevenzione criminalità in banca

Milano, 21 mag. - Domani alle 12 il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese firmerà con Abi, Associazione bancaria italiana, il Protocollo di Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca, nell`ambito del convegno ABI "Banche e sicurezza 2018" che si terrà presso il Centro Servizi Bezzi - Sala Conferenza Banco BPM in via Massaua 6 a Milano.

"Gli accordi del Protocollo, nati nel 2004 e costantemente aggiornati nel corso degli anni, hanno portato in Provincia di Milano ad importanti risultati in termini di sicurezza bancaria. Secondo le stime del sistema informativo interforze - si legge in un comunicato della Prefettura di Milano - le rapine in banca sono in deciso calo, facendo registrare nel 2017, secondo dati non ancora consolidati, una diminuzione di circa il 50% rispetto al 2016. Una tendenza che si conferma anche nei primi mesi di quest`anno e che dimostra come la collaborazione tra le forze di polizia e gli istituti bancari, il costante scambio di informazioni e il rafforzamento delle misure di difesa passiva, previsti dal Protocollo, siano stati di grande efficacia".

"Il concetto di sicurezza partecipata - prosegue la nota - frutto di collaborazione e sinergia di tutti i soggetti coinvolti, è ancora alla base degli aggiornamenti del testo del Protocollo che sarà siglato domani. In particolare, il Protocollo definisce gli adempimenti che gli istituti bancari dovranno compiere in termini di sicurezza e affronta la prevenzione dei rischi multivettoriali (cyber physical security), che integrano le tecniche di violazione di tipo fisico con quelle di tipo informatico e di ingegneria sociale. La Prefettura, con la sigla dell`accordo, conferma il proprio ruolo di coordinamento tra le forze dell`ordine e il sistema bancario, garantendo piena e ampia collaborazione in situazioni di criticità".