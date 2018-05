Polverini (Fi): Casa donne va difesa, non importa colore politico

Roma, 21 mag. - "La Casa internazionale delle donne e chi ci lavora da oltre 30 anni devono essere difesi. Non importa il colore politico. Un'esperienza del genere che ha aiutato non solo migliaia di donne ma anche la crescita di una cultura di genere non può essere cancellata dal primo sindaco donna della Capitale. Mi auguro che la casa, luogo di incontro di associazioni, onlus e cooperative, continui ad essere una struttura dove si possa coniugare la politica di genere, un centro cittadino dove incontrarsi per promuovere i diritti e i saperi delle donne. Battersi contro la sua chiusura e contro l'ignoranza è oggi una battaglia di tutte e tutti". Lo affermsa in una nota la deputata di Forza Italia, Renata Polverini.