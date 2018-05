Schifani (Fi): governo M5s-Lega non è ancora nato e mette già paura

Roma, 21 mag. - "Già prima di nascere il governo M5S-Lega suscita preoccupazione nell'Unione europea ed all'interno dei più importanti organismi economici internazionali. Questo Esecutivo che sta nascendo si basa su un programma fatto con il copia e incolla e composto da proposte contraddittorie e superficiali. Assurda è, poi, la pretesa di sostenere la crescita attraverso un aumento del deficit. Più debiti non portano più crescita. Piuttosto è necessario intervenire per ridurre l'enorme debito pubblico del nostro Paese, che pesa oltremodo sulla nostra economia, mentre è indispensabile affrontare il sottosviluppo del Mezzogiorno attraverso un piano di intervento centrato su più infrastrutture e investimenti. Altro che reddito di cittadinanza e mance di Stato, il Sud ha bisogno di lavoro e di imprese che tornino a scommettere ed investire nel nostro Meridione". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.