Inchiesta rogo Grenfell Tower: al via testimonianze dei parenti

Londra, 21 mag. - I parenti delle vittime dell'incendio della Grenfell Tower del giugno 2017 a Londra, hanno cominciato oggi a testimoniare nell'ambito dell'inchiesta pubblica sulla tragedia costata la vita a 72 persone, fra cui gli italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Nella notte del 14 giugno, le fiamme, scatenatesi da un frigo difettoso, si erano rapidamente estese a causa del rivestimemto infiammabile della facciata del grattacielo di 24 piani.

Per due settimane, le audizioni dovranno consentire ai familiari di testimoniare e di fare il ritratto di ciascuna vittima. Nel primo giorno, sei famiglie sono state ascoltate, fra cui quella di un bambino nato-morto all'ospedale la sera seguita all'incendio dopo che i genitori erano riusciti a mettersi in salvo.

Il padre, Marcio Gomes, che viveva al 21esimo piano, è stato il primo a prendere la parola. "Non è con noi fisicamente ma è presente nei nostri cuori e lo sarà per sempre", ha dichiarato, in lacrime, sostenuto dalla moglie e dall'avvocato. Una immagine di una ecografia e delle foto della camera del bambino, preparata dalla coppia, sono state mostrate durante l'intervento. (segue)