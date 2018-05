CNH Industrial premiata per contributo innovativo a sostenibilità

Roma, 21 mag. - Cnh Industrial è stata premiata per il suo contributo innovativo alla sostenibilità nel settore agricolo. La cerimonia si è svolta oggi 21 maggio a Milano, presso la Microsoft House dove Cnh ha ricevuto il premio "Green Pride dell`Innovazione in Agricoltura 2018" per l`importante contributo alla sostenibilità nel mondo agricolo. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso dell`omonima manifestazione promossa dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con Coldiretti Lombardia e Microsoft, e finalizzata a valorizzare le migliori pratiche nel campo della "green economy", in particolare quelle orientate alla riduzione degli sprechi attraverso l`uso delle nuove tecnologie.

Ha ritirato il premio per l`Azienda Antonio Marzia, Head of Connected Services, che nell`occasione ha presentato in un breve intervento i contenuti salienti della nuova Service Delivery Platform, iniziativa di trasformazione digitale in agricoltura realizzata in collaborazione con Microsoft. Questo innovativo progetto prevede che le macchine agricole di nuova generazione vengano sviluppate ed equipaggiate con tecnologie di connettività all`avanguardia, per garantire agli utilizzatori una serie di servizi a valore aggiunto che sfruttano l`ampio insieme di dati ottenuti durante il funzionamento dei mezzi.

La Service Delivery Platform di CNH Industrial contribuirà quindi allo sviluppo di servizi di connettività avanzati , attraverso il trasferimento continuo di dati agronomici provenienti dalle macchine grazie alle tecnologie di Microsoft Azure basate sul "cloud". In definitiva, attraverso standard precisi per la creazione, la raccolta, l`interpretazione e la protezione dei dati rilevati dai veicoli impiegati nel lavoro, sarà possibile indirizzare il settore agricolo verso pratiche sempre più sostenibili, con una conseguente diminuzione dei costi e degli sprechi di risorse.