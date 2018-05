Lombardia, F.Sala: fare squadra aziende obiettivo per Expo 2020

Milano, 21 mag. - "Con Expo Milano 2015 è emersa la capacità di giocare in squadra delle nostre aziende e penso che sia l'obiettivo anche per Expo 2020 Dubai. Iniziative come questa sono fondamentali perché le imprese hanno sete di notizie e di istruzione per come potere fare rete a livello internazionale". Lo ha scritto in una nota il vice presidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, in occasione dell'evento 'In Gara con Noi, tender lab. Focus verso Expo 2020 Dubai'.

L'iniziativa, che si è svolta nella sede di Assolombarda, è promossa da Assolombarda Milano, Monza, Brianza con Italian Trade Agency, Diplomazia Economia Italiana e Farnesina in collaborazione con Confindustria Lombardia.

"L'Expo 2020 Dubai rappresenta una porta sul mondo e sul mercato asiatico che è strategico per le nostre imprese. Per partecipare dobbiamo giocare in squadra e per vincere le sfide della competitività ci vuole una strategia, in questo senso rapporto pubblico e privato è fondamentale" ha aggiunto il vice presidente.

"Regione Lombardia - ha concluso - ha istituito un tavolo unico che riunisce tutti i soggetti coinvolti nel settore internazionalizzazione. Saremo molto concentrati sui BtoB, che hanno avuto successo durante Expo Milano 2015, per promuovere il nostro Made in Italy perché quando il 'Team Italia' gioca in squadra è vincente".