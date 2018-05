Morassut: Pd va sciolto e ricostruito in movimento democratico

Roma, 21 mag. - "L'Assemblea svolta sabato ha confermato che il Pd non ha, oggi, al suo interno le energie necessarie per aprire una fase davvero nuova. Credo che si debba andare nella direzione di un radicale processo di rifondazione politica e ideale che deve trovare modo di svilupparsi in occasione del prossimo congresso. Un congresso non ordinario ma costituente. Un Congresso politico e non suoi nomi con le solite primarie preparate da accordi interni". Lo afferma il deputato e membro dell'assemblea nazionale del Pd, Roberto Morassut.

"Questo vuol dire - spiega Morassut - che si deve partire da un lavoro di elaborazione affidato ad un organismo misto di figure politiche, intellettuali e scientifiche che riaccenda interesse e che possa essere discusso in tutto il Paese attraverso assemblee pubbliche che siano, di fatto, i luoghi di incubazione di un soggetto politico che superi il Pd, la sua attuale forma partito ormai obsoleta e si caratterizzi come un movimento orizzontale e federato che riconosca in modo paritario le realtà civiche e associative che condividono i valori 'Democratici' ma non il soggetto reale attuale incarnato da questo Pd. In sostanza il Pd va sciolto e contestualmente ricostruito in un Movimento Democratico".

"Senza questo ineludibile passaggio - continua il deputato dem - il correntismo interno (che ci ha portato al rocambolesco spettacolo di sabato) non sarà mai superato se non a parole o sterili appelli che lasciano il tempo che trovano".