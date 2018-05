Governo, ultimo incontro Di Maio-Salvini. Fdi si chiama fuori

Roma, 21 mag. - Nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera a poche ore dalla salita al Colle delle delegazioni di Lega e M5s.

Mentre si attende che i due leader ufficializzino il nome del possibile premier nei rispettivi colloqui con il presidente della Repubblica, il segretario della Lega ha svolto un ennesimo tentativo di "allargare" la maggioranza anche a Fratelli d'Italia.

In mattinata, infatti, Salvini ha incontrato Giorgia Meloni: un colloquio "lungo e cordiale" lo hanno definito dalla Lega. Da Fdi, tuttavia, arriva un 'no grazie'. "Salvini - spiega il capogruppo alla Camera, Fabio Rampelli - ha tentato informalmente, ufficiosamente, di fare dei tentativi per coinvolgerci. Ma per quanto il nostro peso sia di poco inferiore al 5%, abbiamo anche una storia dietro alle nostre spalle, non siamo mai stati disponibili a fare da stampella a chicchessia".