Rampelli conferma no FdI a governo: premier doveva essere c.destra

Roma, 21 mag. - "Una delle condizioni che avevamo messo" per un sostegno di FdI al governo "è che il presidente del COnsiglio fosse di area di centrodestra, come tributo al 38% di consensi elettorali. In democrazia dovrebbe funzionare così: chi prende più voti ha una responsabilità". Lo ha ricordato Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite di Sky Tg24.

"Non mi entusiasma il nome di Conte, e non avendo accolto i governi Renzi e Gentiloni di buon grado, dico che da parte di chi ha rivendicato giustamente il diritto di avere un presidente del Congilio che fosse espressione di un consenso dei cittadini, si poteva fare uno sforzo in più per dare una risposta coerente", ha sottolineato Rampelli, che poi ha criticato "l'architettura" che ha portato all'accordo M5s-Lega: "Non è in discussione il profilo di Conte, ma è un vaso di coccio tra vasi di ferro. Non mi pare che nè Di Maio nè Salvini siano disponibili a farsi dare ordini da qualcuno, mentre il presidente del Consiglio è quello che rappresenta l'Italia nel mondo, che ci mette la faccia, e anche le questioni su cui possono esserci dei dissidi le riassume sotto di sè". Quanto al programma, "alcune cose prese di sana pianta dal programma centrodestra, ce ne sono altre che sono espressione di una cultura opposta".