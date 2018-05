Ital Communications partner Granprix Advertising Strategies 2018

Roma, 21 mag. - Anche quest`anno Ital Communications è partner del `Granprix Advertising Strategies 2018`, il più importante premio che celebra l`eccellenza italiana nel campo della pubblicità e della comunicazione. L`evento, ormai giunto alla sua trentunesima edizione, si terrà stasera presso il Teatro Nazionale di Milano.

"Siamo onorati di partecipare a questa iniziativa che premia le migliori agenzie nel settore della comunicazione" ha dichiarato in una nota Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications. "La nostra è una boutique agency che offre ai propri clienti una rete di assistenza globale, in grado di gestire l`intero ciclo delle attività di comunicazione, proponendo soluzioni personalizzate, originali e in linea con le loro strategie aziendali. Ci occupiamo di seguire tanti aspetti della comunicazione: tra le altre, le attività di ufficio stampa e digital, il marketing strategico e il monitoraggio legislativo. La mission, nel lungo periodo, è quella di consolidare le nostre tre sedi di Roma, Milano e Bruxelles ampliando il team e il portafolio clienti anche all`estero". Lombardi ha sottolineato che "il mondo della comunicazione è in continua evoluzione e, per tale ragione, deve sapersi cimentare anche con le nuove tecnologie e il moltiplicarsi delle banche dati che richiedono una particolare attenzione nell`utilizzo della rete e dei social media. In tal senso" - ha proseguito Lombardi - "il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio, oltre a rappresentare una straordinaria opportunità, costituisce un`importante innovazione per responsabilizzare maggiormente i soggetti che operano nel mercato, in cui il fattore determinante resta sempre quello di saper produrre idee nuove".