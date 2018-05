Ucraina, nuove violenze nell'Est: tre morti e nove feriti

Roma, 21 mag. - Tre persone sono state uccise e altre nove sono rimaste ferite nell'Est separatista filo-russo dell'Ucraina, colpito da un nuovo focolaio di violenze, senza precedenti quest'anno: lo hanno riferito fonti locali. Queste nuove vittime portano a nove il numero di morti registrati in cinque giorni nell'Ucraina orientale.

"La scorsa settimana è stata, per molti aspetti, la peggiore che abbiamo visto quest'anno, con un totale di 7.700 violazioni della tregua", ha dichiarato oggi la missione di Osservatori dell'Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), dispiegata in Ucraina.

(fonte afp)