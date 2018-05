Delegazione Cgie incontra comunità orionina di Bucarest

Roma, 21 mag. - In data 19 maggio 2018, in occasione della riunione della Commissione Continentale Europa e Africa del Nord, una delegazione del CGIE si è recata presso la Comunità orionina "Piccola Opera della Divina Provvidenza" di Bucarest che accoglie varie categorie di persone, italiane e non, particolarmente bisognose e svantaggiate con gravi disabilità, fornita di un centro diurno di riabilitazione per ragazzi autistici e affetti da molteplici patologie.

Sono intervenuti l'arcivescovo di Bucarest Joan Robu, il reverendo Valeriano, il Vice Capo Missione dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest Dott.ssa Beatrice Vecchioni, il coordinatore Inas Romania Cesare Insinsola, il Segretario Generale Michele Schiavone, il Vice Segretario Generale Giuseppe Maggio, unitamente ai Consiglieri Tony Mazzaro e Giuseppe Stabile.

Il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, nella dimensione di volontariato, con il più alto spirito di solidarietà e servizio, proseguirà impegnandosi a rendersi strumento anche di tali categorie più deboli per dare risposte concrete nel rispetto delle nostre competenze.