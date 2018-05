Trump: Cina comprerà ciò che nostri agricoltori potranno produrre

New York, 21 mag. - "Secondo il nostro potenziale accordo con la Cina, loro compreranno dal nostri grandi agricoltori americani praticamente quello che i nostri agricoltori possono produrre". Così il presidente statunitense, Donald Trump, è tornato a parlare su Twitter dell'accordo commerciale con la Cina.

In precedenza, aveva scritto che "la Cina ha accettato di comprare una quantità notevole di ULTERIORI prodotti agricoli. Sarebbe una delle migliori cose successe ai nostri agricoltori in molti anni!". "Le barriere e i dazi - aveva aggiunto - scenderanno per la prima volta".

In un tweet precedente, Trump aveva attaccato i democratici e il presidente Barack Obama: "Ho chiesto al senatore Chuck Schumer: 'Perché il presidente Obama e i democratici non hanno fatto qualcosa sul commercio con la Cina, incluso il furto di proprietà intellettuale?' Non hanno fatto NULLA!".