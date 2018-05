Governo, Patriarca (Pd): Lega-M5s discriminano bimbi stranieri

Roma, 21 mag. - "Un paese che non investe sui bambini, che all'anagrafe sono italiani o no, non ha futuro. Lega e M5s nel loro contratto di governo scrivono che l'asilo nido non sarà dato in modo gratuito alle famiglie straniere residenti da meno di cinque anni". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Una discriminazione inaccettabile, magari nei confronti di bimbi che sono nati in Italia seppur da genitori stranieri. Ora si capisce il disegno di Lega e M5s, uniti nel colpire gli immigrati. Mi auguro che ci ripensino presto", conclude.