Fitch: governo M5S-Lega aumenta rischi fiscali e danni... -2

New York, 21 mag. - L'agenzia di rating ha sottolineato come il rischio che proviene dall'instabilità politica è stato alla base della bocciatura dell'Italia nell'aprile del 2017: il rating è stato portato a BBB con outlook stabile, analisi confermata anche a marzo 2018. Nonostante i due partiti abbiano tolto dalla bozza "alcune proposte tra cui la creazione di un meccanismo attraverso il quale i paesi dell'eurozona potevano uscire dalla moneta unica", il programma "conferma l'impegno dei partiti verso misure che implicano una politica fiscale espansiva, aumentano l'incertezza sul settore bancario italiano e rendono più probabili gli scontri con le autorità dell'Eurozona".

Tre dei punti centrali del programma - reddito di cittadinanza, la flat tax e cambiamenti all'età pensionabile - farebbero "aumentare in modo significativo il deficit del 2,3% dell'anno scorso", continua il rapporto di Fitch. Infatti, le misure proposte per aumentare le entrate fiscali "non controbilancerebbero questi impegni e il programma non è in linea con l'obiettivo di riduzione del debito pubblico del governo che sta per insediarsi". Per questo motivo l'agenzia crede che il deficit del 2018 supererà il 2% del Pil che aveva previsto a marzo.