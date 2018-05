Calabria (Fi): no chiusura Casa delle donne, trovare soluzione

Roma, 21 mag. - "Evitare la chiusura della Casa internazionale delle donne è un auspicio condivisibile. In questi decenni, infatti, la Casa ha rappresentato un punto di riferimento per la difesa dei più deboli e un laboratorio culturale. Si tratta di un significativo patrimonio della Capitale da difendere e preservare. L'amministrazione capitolina ora parla di un confronto, ci auguriamo che questo si concretizzi con spirito davvero collaborativo per trovare soluzioni e non alibi alla chiusura". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria.