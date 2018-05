Venezuela: 14 Paesi Gruppo Lima richiamano ambasciatori -2

Caracas, 21 mag. - Il Gruppo di Lima ha "ribaditola sua preoccupazione per la crescente crisi politica, economica, sociale e umanitaria che ha deteriorato la vita in Venezuela e si riflette nella migrazione di massa di venezuelani verso i nostri Paesi". I Paesi firmatati hanno previsto di convocare dalla prima quindicina di giugno una riunione in Perù con delle autorità responsabili della migrazione "per scambiarsi le idee e dare una risposta" al problema.

Devono anche "coordinare delle azioni affinché gli organismi finanziari internazionali e regionali non concedino più prestiti al governo del Venezuela", considerando che è "incostituzionale" che il Paese "si indebiti senza l'avallo della sua Assemblea nazionale", a meno che i prestiti non servano a finanziare l'aiuto umanitario.

Colpita dal crollo del prezzo del petrolio dal 2014, il Venezuela è sprofondato in una acuta crisi economica. In cinque anni il Pil è sceso del 45% secondo il Fondo monetario internazionale che anticipa una contrazione del 15% nel 2018 e una iperinflazione del 13.800%.