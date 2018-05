Tlc, Agcom: broadband map italiana tra le best practices Ue

Milano, 21 mag. - A un anno dal lancio, la broadband map di Agcom, disponibile al sito www.maps.agcom.it, registra un buon riscontro dai singoli utenti, in particolare da parte delle persone interessate a verificare la disponibilità delle infrastrutture di accesso ad Internet, presso la propria abitazione o di quella che vorrebbero acquistare. La broadband map Agcom si conferma così uno strumento costantemente utilizzato dagli addetti del settore. Alcuni dati sono stati esposti dal Commissario Antonio Nicita, nel corso di un convegno: "oltre 20mila utenti unici, 330mila sessioni, undici milioni di visualizzazioni di pagine del sito nel corso del periodo di riferimento della relazione annuale, mentre l'App mobile è stata installata da oltre diecimila utenti".

La banca dati offre la possibilità di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di accesso ad Internet al singolo indirizzo e di fare valutazioni comparative sulle diverse tecnologie e velocità. Le informazioni possono essere utilizzate per conoscere, dalla propria abitazione, quale infrastruttura di accesso ad Internet sia accessibile o per identificare eventuali misure per colmare il divario digitale. "Questa piattaforma - ha sottolineato Nicita - costituisce uno strumento di grande utilità non solo per il consumatore ma anche per il regolatore e il decisore delle politiche pubbliche perché mostra gli effetti delle decisioni su investimenti e adozione".