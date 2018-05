New York, 21 mag. - "L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali danni alla fiducia". Lo si legge in una analisi pubblicata oggi dall'agenzia di rating Fitch che sottolinea come il rischio dipenda da quanto Movimento Cinque Stelle e Lega saranno in grado di applicare il programma.