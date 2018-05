Lombardia, Fi: "Al fianco di Fontana per difendere grandi opere"

Milano, 21 mag. - "Ottime le dichiarazioni di Fontana su grandi opere ed in particolare su Pedemontana. Lo sviluppo delle grandi infrastrutture lombarde è condizione essenziale per garantire la mobilità dei nostri cittadini, la crescita e l'innovazione per le nostre imprese e più lavoro per i nostri territori. Se il futuro Governo giallo-verde ostacolerà le grandi opere della nostra Regione, io starò dalla parte del Presidente Attilio Fontana per combattere contro il governo e a difesa dei Lombardi". Così Angelo Palumbo,pPresidente della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio Regionale lombardo e Consigliere regionale di Forza Italia.