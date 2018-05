Roma, 21 mag. - "Salvini ha tentato informalmente, ufficiosamente, di fare dei tentativi per coinvolgerci. Ma per quanto il nostro peso sia di poco inferiore al 5%, abbiamo anche una storia dietro alle nostre spalle, non siamo mai stati disponibili a fare da stampella a chicchessia". Lo dice a Sky Tg24 il capogruppo di Fdi alla Camera, Fabio Rampelli.