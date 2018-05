New York, 21 mag. - Tra le richieste degli Stati Uniti ci sono lo stop al programma missilistico, la liberazione dei cittadini americani detenuti e la fine dei finanziamenti ai gruppi armati nel Medio Oriente. "Volete che il vostro Paese sia ricordato per questo? Gli Stati Uniti pensano che voi meritiate di più", ha detto Pompeo parlando direttamente ai cittadini iraniani facendo riferimento al denaro con cui il Paese finanza Hezbollah in Libano.