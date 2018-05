Pompeo su Iran: rischia le più dure sanzioni della storia

New York, 21 mag. - Mike Pompeo ha aperto il suo primo intervento da segretario di Stato parlando di Iran dopo che Donald Trump ha annunciato l'uscita dall'accordo sul nucleare voluto da Barack Obama. Pompeo ha minacciato le più dure sanzioni della storia contro Teheran e ha ricordato che gli Stati Uniti lavorano per evitare che l'Iran riesca a sviluppare armi nucleari. "Non ora e mai", ha detto il segretario di Stato Usa facendo riferimento alla possibilità che Teheran abbia una bomba atomica.

Parlando dalla Heritage Foundation, un think tank conservatore di Washington, Pompeo ha avanzato le richieste americane affinché si possa arrivare a un nuovo accordo: l'Iran deve chiudere tutti i siti in cui arricchisce l'uranio e deve fermare ogni finanziamento ai gruppi militari in Medio Oriente. La questione degli equilibri regionali, infatti è fondamentale: "L'Iran non avrà mai carta bianca per dominare il Medio Oriente", ha detto Pompeo.

(segue)