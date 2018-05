Casa donne, Carfagna: salvaguardare spazio di cultura e libertà

Roma, 21 mag. - "Voglio unire la mia voce a quella di chi in queste ore chiede che sia salvaguardata nella sua autenticità l'esperienza della casa Internazionale delle Donne di Roma, contro la quale è stata presentata e approvata una mozione in consiglio comunale a Roma. In una città dove degrado, insicurezza, disservizi e solitudine minacciano ogni giorno di più la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini, mi sembra grave che si voglia colpire o snaturare uno spazio storico e libero di incontro, aggregazione e cultura. La Casa Internazionale offre rifugio e servizi alle donne in difficoltà e in fuga dalla violenza, è aperta ai bambini, alle giovani e alle artiste, all'editoria e alla letteratura femminile, ospita nel suo ostello viaggiatori di ogni paese, custodisce preziosi archivi storici e rappresenta quindi un valore irrinunciabile per la città". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia.