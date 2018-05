Pd, Rotta: Orlando alimenta tensioni. Nessun partito unico con Fi

Roma, 21 mag. - "Nessuno sta discutendo della possibilità che Orlando presume sia nella mente di Renzi. Quella di un partito unico con FI o dei moderati non è in nessuna maniera un'ipotesi sul campo". Lo dichiara Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico.

"Evocare scenari improbabili per alimentare la tensione nel Pd - spiega - è un antico vizio che i nostri elettori non capiscono più e di cui bisognerà assumersi la responsabilità. Ridurre il dibattito a questo - conclude - dimostra che la strada per rilanciare il Pd è molto lunga".