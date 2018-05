Roma, 21 mag. - "Sta per nascere un governo antisistema, a quanto si legge con un programma trasformista, scarno di coperture di bilancio, conflittuale con l'U.E. e con i tradizionali alleati dell'Italia. C'è da sperare che il 'né aderire né sabotare' di Forza Italia si trasformi in voto contrario". Lo afferma in una nota Riccardo Nencini, segretario del Psi.