Svezia, un opuscolo casa per casa prepara la gente alla guerra -4

Roma, 21 mag. - I timori di un conflitto sono cresciuti da qualche anno, dopo l'incursione di un sottomarino non identificato nell'arcipelago di Stoccolma nell'autunno 2014 e diverse incursioni di aerei russi nei cieli svedesi. A inizio marzo di quest'anno, Stoccolma ha annunciato il ripristino del servizio militare già per quest'estate, sette anni dopo la sua abolizione, e ha ripreso i suoi sforzi sull'isola di Gotland, un avamposto esposto in caso di conflitto nel Baltico.

Oggi, il re Carlo XVI Gustaf e il primo ministro Stefan Löfven hanno presieduto alla creazione di un nuovo reggimento a Gotland dalla seconda guerra mondiale, "un chiaro segnale" delle priorità strategiche di Stoccolma, secondo il ministro della Difesa Peter Hultqvist.

(fonte afp)