Svezia, un opuscolo casa per casa prepara la gente alla guerra -3

Roma, 21 mag. - L'ultima pubblicazione di questo tipo avvenne per iniziativa delle autorità locali nel 1961, durante la Guerra Fredda. La Svezia, che non vive conflitti armati sul suo territorio da oltre due secoli, non fa parte della Nato, ma aderisce al Partenariato per la pace lanciato nel 1994 per sviluppare la cooperazione militare tra l'Alleanza Atlantica e paesi non membri. In caso di aperto conflitto con la Nato, le autorità temono un'aggressione da parte della Russia - che non è menzionata nel fascicolo - che avrebbe lo scopo di tagliare la rotta marittima all'Alleanza Atlantica verso i suoi membri baltici. (Segue)