Svezia, un opuscolo casa per casa prepara la gente alla guerra -2

Roma, 21 mag. - In venti pagine illustrate, questo breve libretto delinea le minacce a cui è esposto il paese scandinavo: guerra, attentato, attacco informatico, incidenti gravi o calamità naturali. "Sebbene la Svezia sia più sicura di molti altri paesi (...), le minacce esistono ed è importante per tutti sapere quali sono queste minacce in modo che possiamo prepararci", ha affermato Dan Eliasson, direttore generale dell'Agenzia svedese per la sicurezza civile MSB, durante la presentazione dell'opuscolo, questa mattina Stoccolma.

"Un conflitto militare nelle vicinanze influenzerebbe le nostre importazioni di beni, incluso il cibo, anche nel caso in cui non si estendesse al nostro territorio", ha dichiarato da parte sua Christina Andersson, responsabile del design della brochure, disponibile online. (Segue)