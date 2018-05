Svezia, un opuscolo casa per casa prepara la gente alla guerra

Roma, 21 mag. - Pronti a tutto, anche alla guerra. Non che le autorità svedesi abbiano deciso improvvisamente di impugnare le armi contro chicchessia. Ma in un contesto di crescente tensione tra la Russia e gli Occidentali, la Svezia ha deciso di tenersi pronta. E informata. Così, nei prossimi giorni, in ogni casa del Paese sarà recapitato un opuscolo che descrive in dettaglio le misure da adottare in caso di conflitto o disastro naturale.

Dove sono i rifugi? Quali alimenti conservare? Di quali fonti d'informazione fidarsi? Pubblicato su richiesta del governo in 13 lingue, l'opuscolo - dal titolo "In caso di crisi o di guerra" - sarà inviato tra il 28 maggio e il 3 giugno a 4,8 milioni di abitazioni (su 10 milioni di svedesi) e risponderà a queste ed altre domande.(Segue)