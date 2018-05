GE fonde divisione trasporti con Wabtec, operazione da 11,1 mld

New York, 21 mag. - General Electric ha raggiunto un accordo per fondere la sua divisione trasporti con la società ferroviaria Wabtec, con un'operazione valutata 11,1 miliardi di dollari (o 10 miliardi al netto di benefici fiscali). Alla chiusura della transazione, GE riceverà 2,9 miliardi di dollari in contanti e avrà la proprietà del 9,9% dell'azienda combinata, a cui si aggiungerà il 40,2% che sarà in mano ai suoi azionisti; il restante 49,9% sarà dei soci di Wabtec.

L'attuale presidente e amministratore delegato di Wabtec resteranno in carica anche dopo la finalizzazione dell'accordo, attesa per l'inizio del 2019; come parte dell'intesa, GE nominerà tre membri indipendenti della nuova Wabtec, che genererà circa 8 miliardi di dollari di ricavi. Il nuovo gruppo sarà attivo in oltre 50 Paesi e sarà specializzato in attrezzature, software e servizi ferroviari. Si tratta della prima transazione operata dal nuovo amministratore delegato di GE, John Flannery.