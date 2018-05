Trenitalia, Iacono: sull'Adriatica arriveranno Frecciarossa 500

Milano, 21 mag. - Trenitalia si prepara a far debuttare i Frecciarossa lungo la linea adriatica. "Sulla dorsale Adriatica arriveranno i Frecciarossa 500 - ha detto l'Ad, Orazio Iacono - A dicembre presenteremo i nuovi treni attualmente in fase di omologazione. Ora c'è un'infrastruttura di rete in fase di potenziamento, si innalzerà la velocità e quindi il servizio sarà più veloce, anche se non raggiungerà i 350 km/h dell'AV ma ci si avvicinerà".

"Migliorando la qualità della rete riusciremo comunque ad innalzare la velocità rispetto a quella attuale - ha spiegato, a margine della presentazione del nuovo orario estivo Trenitalia - Sarà avviato quando sarà completata l'infrastruttura".