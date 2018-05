Trenitalia, Iacono:a fine anno segnale wifi più robusto su Frecce

Milano, 21 mag. - Trenitalia è al lavoro per rafforzare il servizio di wi-fi offerto a bordo delle Frecce per la fine dell'anno. Lo ha detto l'Ad, Orazio Iacono, a margine della presentazione del nuovo orario estivo 2018. "Stiamo lavorando tutti quanti per avere a partire da dicembre di quest'anno servizi wi-fi piu robusti - ha detto - è un problema di linea, quindi gli operatori fanno la loro parte in linea, il gestore fa la sua parte in galleria e noi facciamo la nostra parte a bordo. E' un lavoro di squadra che riguarda gli operatori telefonici, il gestore dell'infrastruttura. A partire dalla fine di quest'anno - ha concluso - avremo sicuramente un segnale più robusto che ci permetterà di navigare in maniera più efficace".