Fs, Iacono: fiduciosi su esito indagine Antitrust su Veneto

Milano, 21 mag. - "Aspettiamo fiduciosi l'esito dell'indagine". Così l'Ad di Trenitalia, Orazio Iacono, commentando, a margine della presentazione del nuovo orario estivo, l'istruttoria aperta nei giorni scorsi dall'Antitrust nei confronti di Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia per posizione dominante nel trasporto pubblico in Veneto. "Rispettiamo le posizioni altrui - ha proseguito - c'è l'Authority che sta facendo la sua parte, noi siamo fiduciosi, abbiamo semplicemente fatto quello che facciamo in giro per l'Italia".